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Власти Москвы и Республики Алтай подписали соглашение о сотрудничестве

20:24
  • среда
  • 17 июня 2020

Регионы сохраняют и развивают ранее сложившиеся отношения торгово-экономические отношения

Власти столицы и Республики Алтай подписали соглашение об экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Соответствующий документ размещен на официальном сайте мэра Москвы.

"Стороны, основывая на взаимной заинтересованности в сохранении и расширении двусторонних связей в сфере экономической, научно-технической и культурной деятельности, желая создать соответствующие организационные, экономические, правовые и иные необходимые условия для укрепления межрегионального сотрудничества, стремясь обеспечить эффективное взаимодействие, обмен опытом и постоянное информационное сотрудничество во всех сферах социально-экономический деятельности, заключили настоящее соглашение", - говорится в тексте документа.

Согласно материалам соглашения, Москва и Республика Алтай сохраняют и развивают ранее сложившиеся отношения в сфере торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества в соответствии с законодательством России, законами и иными правовыми актами столицы, Республики Алтай на принципах равноправия, долгосрочного партнерства и взаимной выгоды.

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