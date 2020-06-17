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Допрос Ефремова длился 5 часов

20:57
  • среда
  • 17 июня 2020

Актера увезли из Главного следственного управления домой

В Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве завершился очередной допрос актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП. Артиста допрашивали 5 часов. Сотрудники правоохранительных органов увезли Ефремова на квартиру, где он отбывает домашний арест.
Ефремова допросили по делу о смертельном ДТП

ДТП произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, 57-летний курьер Сергей Захаров, на следующий день умер от полученных травм в больнице.

Суд решил поместить Ефремова под домашний арест. Выяснилось, что в момент аварии артист был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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