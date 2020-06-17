Собянин: в театрах Москвы возобновлены репетиции

Мэр столицы встретился с труппой театра Олега Табакова

Решение об открытии столичных театров будет принято с учетом развития эпидемиологической ситуации. Но зарплата творческим коллективам должна выплачиваться, несмотря на финансовые потери, которые сейчас несет индустрия. Об этом заявил в среду Сергей Собянин на встрече с артистами театра Олега Табакова. Глава города также понаблюдал за ходом реставрационных работ в Новодевичьем монастыре. После перерыва, связанного с эпидемией, нужно нагонять график.

Режиссер Владимир Машков сам задает импульсы, перемещается стремительно - то он в зале, то на сцене. Знаменитая "Табакерка" репетирует! И вспоминает, как отчаянно ждали этого дня, как следили за новостями.

Начинают не с чистого листа. Премьеру собирались играть еще в июне. И все эти месяцы репетиции продолжались онлайн. Ставят классику - Агату Кристи. Спектакль интригующий. Повесть "Десять негритят" известна всем, но в 1943-ом году специально для Бродвея Агата Кристи написала еще и пьесу - "И никого не стало". В России её ставят впервые.

"Изменён финал, который я не буду раскрывать, в общем там ждёт много интересного. И для актёров это такая очень напряженная внутренняя работа", - рассказал художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков.

С началом напряженной работы на сцене актёров сегодня поздравил и столичный мэр. "Возобновились репетиции. И все это не очень просто и вызывает определенные ограничения и напряжение, и так далее, но я думаю, что мы с вами будем вот день за днем, неделя за неделей входить в привычную нашу жизнь", - рассказал Собянин.

И первые аплодисменты в этом зале сегодня сорвал Сергей Собянин - в непростое время театры поддержку города ощутили.

"Огромное спасибо от всех театров Москвы то, что была выделена нам субсидия на то, чтобы поддержать фонд зарплат, в этом смысле мы в течение всего этого периода у нас выплачивались зарплаты", - сообщил Машков.

"Конечно, внебюджетные доходы падают, вообще доходы театров падают, но заработная плата должна выплачиваться вне зависимости - есть зрители сегодня или нет, потому что такая ситуация не от вас зависящая", - сказал Собянин.

Зрителей в Табакерке очень ждут, обещают даже не закрывать сезон, и выйти на сцену, как только совсем снимут ограничения.

А в Новодевичьем монастыре публике готовы показать уникальные находки археологов. Артефактов, найденных здесь во время реставрации, хватило бы на целую выставку. Изразцы, посуда, украшения, нательные кресты. Самую древнюю реликвию - крохотное пряслице на веретено - относят к 13 веку. Как оно оказалось на этой территории еще до создания монастыря - загадка для историков.

Масштабные реставрационные работы, прерванные во время самоизоляции, в Новодевичьем монастыре возобновились. Над уникальным архитектурным ансамблем - символом Москвы - реставраторы трудятся уже несколько лет. Значительную часть объектов уже вернули к жизни. Финансирование - из федерального бюджета. Но и столица постоянно вносит свой вклад.

"Москва тоже помогает не только в реставрации самих памятников Новодевичьего монастыря, но и, что очень важно, создавая среду вокруг Новодевичьего. И сам Новодевичий и то, что вокруг него, были в таком серьезном запустении. Сегодня это великолепный ансамбль и великолепные кварталы вокруг Новодевичьего, парки, скверы, набережные сделаны на высочайшем уровне, там можно гулять и любоваться этой жемчужиной Москвы", - рассказал Собянин.

Министр культуры, кстати, отметила - в период самоизоляции сотрудники музеев времени не теряли. Приятные сюрпризы для любителей экскурсий обязательно будут.

Завершить все реставрационные работы планируют к 2024 году. Тогда Новодевичий монастырь отметит свой 500-летний юбилей.

Юлия Богоманшина, Юлия Степина, "ТВ Центр".

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