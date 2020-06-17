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Попова пообещала вернуть школьников за парты 1 сентября

21:17
  • среда
  • 17 июня 2020

Отменять учебу нельзя, уверена глава Роспотребнадзора

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по организации учебного процесса. Российские школьники, скорее всего, смогут вернуться за парты 1 сентября, считает глава ведомства Анна Попова.
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"Конечно, учиться нужно, отменять нельзя. Да и, в общем-то, сегодня ситуация управляемая. Достаточно высокая доля уверенности на сегодняшний день есть, что в начале сентября наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса", - заявила Попова в эфире телеканала "Россия-1".

По расчетам главы Роспотребнадзора, России нужен еще месяц для того, чтобы достичь минимума по числу регистрируемых случаев коронавируса в день. При этом сейчас примерно у половины заразившихся COVID-19 в России нет симптомов.

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