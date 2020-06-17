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Московское метро закупает вагоны с системой обеззараживания воздуха

21:48
  • среда
  • 17 июня 2020

Вагоны нового поколения появятся на новых линиях

Безопасность и комфорт пассажиров – приоритетные требования конкурса на закупку вагонов, объявленного столичным метрополитеном. С 2020 по 2023 годы ожидается поставка более 1300 вагонов нового поколения. Они будут оборудованы ультрафиолетовыми лампами для уничтожения вирусов.
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"Московский метрополитен объявил конкурс на поставку 1360 вагонов нового поколения в 2020-2023 годах для запуска на новых линиях и обновления подвижного состава на других участках метро. Новые поезда станут современнее нынешней "Москвы", дадут новый уровень комфорта в салоне" - сообщили в пресс-службе подземки.

Ультрафиолетовые лампы разместятся в климатических установках, они уничтожат до 100% вирусов и бактерий в воздухе, поступающем в салон. Кроме того, поезда впервые оснастят широкими внешними информационными табло на бортах, передает "Интерфакс".

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