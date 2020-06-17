Более 4 миллионов человек в мире вылечились от коронавируса

Выздоровевших подсчитал университет Хопкинса

В мире вылечились от коронавируса 4013202 человека. Такие данные привел американский университет Хопкинса. Это почти половина от общего числа заразившихся COVID-19 – таких насчитывается 8261260.

Число жертв коронавируса во всех странах, куда добралась инфекция, достигло составляет 445 468. Самое большое число смертельных исходов, как и раньше, зарегистрировано в США.

Эксперты считают, что на распространение коронавируса в Соединенных Штатах влияют и массовые акции протеста. В частности, глава Роспторебнадзора Анна Попова отметила, что при таком количестве инфекционного материала внутри популяции это не может не подстегнуть эпидпроцесс.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"