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Более 4 миллионов человек в мире вылечились от коронавируса

22:08
  • среда
  • 17 июня 2020

Выздоровевших подсчитал университет Хопкинса

В мире вылечились от коронавируса 4013202 человека. Такие данные привел американский университет Хопкинса. Это почти половина от общего числа заразившихся COVID-19 – таких насчитывается 8261260.
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Число жертв коронавируса во всех странах, куда добралась инфекция, достигло составляет 445 468. Самое большое число смертельных исходов, как и раньше, зарегистрировано в США.

Эксперты считают, что на распространение коронавируса в Соединенных Штатах влияют и массовые акции протеста. В частности, глава Роспторебнадзора Анна Попова отметила, что при таком количестве инфекционного материала внутри популяции это не может не подстегнуть эпидпроцесс.

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