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СМИ сообщили о пьяном ДТП с участием внука экс-губернатора Ишаева

22:37
  • среда
  • 17 июня 2020

Авария произошла в центре Москвы

Водитель автомобиля Porsche, который устроил ДТП в центре столице, в момент инцидента находился в нетрезвом состоянии. Об этом сообщили в главке МВД России по Москве.

Авария произошла на улице 1905 года, во время разворота на Ваганьковский путепровод. Porsche допустил столкновение с двумя движущимися во встречном направлении иномарками, передает АГН "Москва".

По данным телеграм-каналов, за рулем находился внук экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь.

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