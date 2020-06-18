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Почему на Россию не перекинутся охватившие США и Европу протесты

08:47
  • четверг
  • 18 июня 2020

Эксперт считает, что в нашей стране ультралиберальная идеология не доминирует

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили протесты в США. Почему гибель Джорджа Флойда вызвала не только справедливую критику проявлений расизма, но и взрыв ненависти к людям, выступающим против крайностей протеста? Кто заинтересован в раздувании подобной вражды в Америке и её переносе за пределы США? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил обозреватель агентства "Россия сегодня" Дмитрий Бабич.

"У нас многие говорят: "Это же перекинется на нас!" Нет, в этом виде на нас не перекинется. По одной причине – в России так называемая ультралиберальная идеология не доминирует. <…> Людей, которые хотят раздуть конфликты, всегда много. Множество людей чувствуют себя обиженными. А сейчас перед американской элитой стоит задача убрать президента США Дональда Трампа", - заявил Бабич.

Полный комментарий экперта смотрите в видео.

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