В Москве скончались 49 пациентов с коронавирусом

Общее число умерших от COVID-19 в столице достигло 3483

В Москве за сутки умерли 49 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Общее число умерших от COVID-19 в столице достигло 3483.

В столичном оперативном штабе напомнили, что при любых симптомах ОРВИ лучше вызвать врача на дом и не заниматься самолечением.

По данным на 17 июня, в 84 регионах выявлены 7843 заражённых. Так низко этот показатель не опускался с конца апреля. В трети случаев носители болезни не имели симптомов. Скончались 194 человека. За весь период новая инфекция унесла 7478 жизней.

В общей сложности в стране зарегистрован 553 тысячи 301 случай COVID-19. Лаборатории провели более пятнадцати с половиной миллионов тестов. Из них только за предыдущие сутки - 300 тысяч. Выздоровели уже 304 тысячи 342 пациента. Накануне из больниц выписаны ещё 10 тысяч 36 человек.

В Москве суточный прирост новых случаев коронавируса уменьшился до 1065. Это уровень двухмесячной давности. Всего COVID-19 диагностирован у 209 тысяч 745 человек.

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