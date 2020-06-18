Россиян ждет аномальное похолодание

К субботе жара закончится

В Европейскую часть России придет похолодание, а Урал и Сибирь ждут настоящие аномалии. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он объяснил, что жаркую погоду в центральной части страны определяет антициклон, который перемешается не с запада на восток, как это обычно бывает, а в обратную сторону. К субботе он сместится на запад, это приведет к тому, что в центральную часть хлынет поток холодного воздуха.

Дневная температура понизится с нынешних +30 до 18-20 градусов. Ночью столбики термометров будут показывать +10, пишет РИА Новости.

На Урале, в Томской, Омской и Тюменской областях температура воздуха будет ниже нормы на шесть градусов. В этих регионах температура едва ли приблизится к 20-градусной отметке днем и не превысит 9 градусов ночью.

Накануне в Москве был побит температурный рекорд конца XIX века. Воздух в столице прогрелся до 31,4 градуса.

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