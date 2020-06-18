Власти задумались о введении налога для богатых

Идея возникла на фоне роста дефицита бюджета

В правительстве обсуждают идею об увеличении налоговых сборов с богатых. В частности, предлагается повысить налог на доходы физлиц с 13 до 15% для тех россиян, которые получают 2-3 миллиона рублей в год.

По данным Forbes, налог для богатых стали обсуждать на фоне резкого роста дефицита бюджета. При этом основная цель нововведения заключается в поддержке малоимущих граждан, утверждают источники.

"Речь идет не об увеличении доходов бюджета, а скорее о социальной справедливости, чтобы те, кто имеет очень низкий доход или временно низкий доход, имели меньшие обязательства перед государством в виде НДФЛ, а те, кто имеет более высокие доходы, имели чуть большие обязательства", - рассказал осведомленный источник.

По слухам, Минфин выступает против введения налога для богатых. Это объясняется тем, что поступления в бюджет будут небольшими, а процесс администрирования - слишком сложным. Официальных комментариев от ведомства на этот счет не поступало.

Как пишут "Известия", повышение налога может затронуть 1% населения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"