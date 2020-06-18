Стало известно о сомнениях Трампа в принадлежности Финляндии России

Трамп много чего не знал, рассказал его бывший помощник

Дональд Трамп интересовался у своих помощников, входит ли Финляндия в состав России. О пробелах в образовании 74-летнего президента США рассказал его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон в своей книге "Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме".

В книге, выдержки из которой публикуют американские газеты, Болтон вспоминает, что вопрос о принадлежности Финляндии России Трамп задал бывшему руководителю аппарата сотрудников Белого дома Джону Келли. При этом неизвестно, спрашивал ли президент всерьез или шутил. Кроме того, Трамп не знал, что Великобритания обладает ядерным оружием, пишет издание argumenti.ru.

Как пишет Джон Болтон, над Трампом за его спиной смеялись даже близкие соратники. Во время переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном в 2018 году госсекретарь США Майк Помпео даже передал президенту записку, в которой написал, что тот "несет вздор".

Джон Болтон занимал пост советника по нацбезопасности с апреля 2018 года. В сентябре 2019 он был отправлен в отставку из-за разногласий с президентом.

Книга Джона Болтона должна была выйти еще в марте, однако публикацию дважды переносили из-за содержащихся в тексте сведений, составляющих гостайну. Ранее Минюст США подал в суд на экс-помощника президента, потребовав запретить выход в свет книги.

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