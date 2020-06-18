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Банкам могут запретить навязывать кредит по телефону

08:52
  • четверг
  • 18 июня 2020

С такой инициативой выступили в Думе

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил запретить банкам звонить клиентам и предлагать свои кредитные продукты. 
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"Прошу вас рассмотреть целесообразность ограничения использования банками и МФО телефонных звонков в адрес граждан для продвижения своих кредитных продуктов, а также целесообразность введения санкций за нарушение данного правила на усмотрение Центрального банка", - письмо с таким содержанием Сухарев направил главе ЦБ Эльвире Набиуллиной. 

По словам парламентария, регулярные звонки от банков могут досаждать гражданам, которые не заинтересованы в получении кредита. Кроме того, люди зачастую не могут по номеру телефона определить, кто им звонит - представитель банка, сотрудник микрофинансовой организации (МФО) или мошенник, который хочет завладеть персональными данными банковских клиентов.  

Иван Сухарев считает, что у финорганизаций есть много других способов информирования об условиях кредитования. Как пишет RT, речь идет о рекламе в Сети и на ТВ, о наружной рекламе, о стендах в офисах самих банков и так далее.

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