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Названы 10 самых коррупционных регионов России

09:18
  • четверг
  • 18 июня 2020

Генпрокуратура проанализировала криминогенную обстановку

Глава Генпрокуратуры Игорь Краснов составил доклад, из которого следует, что в прошлом году уровень коррупционной преступности в России составил 21,1 правонарушения на 100 тысяч населения. В 2018 году этот показатель достигал 20,8.
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В Генпрокуратуре назвали самые коррупционные регионы страны. В их числе оказались Мордовия, Чувашия, Камчатка, а также Архангельская, Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская области. Коэффициент преступности там составляет 29,68 - 26,31 на 100 тысяч населения. 

Самый низкий уровень коррупции зафиксировали в Ингушетии, Хакасии, Алтайском крае, Вологодской, Московской, Мурманской, Пензенской областях, в Санкт-Петербурге, Севастополе и Ямало-Ненецком автономном округе. Тамошний коэффициент преступности - от 6,41 до 9,94.  

"Анализ криминогенной обстановки показал, что <...> наиболее подверженными коррупционным проявлениям оставались такие сферы деятельности, как освоение бюджетных средств, в том числе выделенных в рамках целевых программ, организация торгов, управление имуществом, контрольно-ревизионная, правоохранительная деятельность, жилищно-коммунальное хозяйство", - приводит РИА Новости выдержку из доклада Краснова. 

По словам главы Генпрокуратуры, за последние два года "откаты" в области закупок увеличились почти вдвое, а взятки - на 11%. Вместе с тем у чиновников стали в 70 раз чаще изымать коррупционные активы. В 2019 году изъятая сумма превысила 20 миллиардов рублей.

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