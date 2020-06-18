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Путин обратится к нации по поправкам в Конституцию

09:39
  • четверг
  • 18 июня 2020

Это может произойти накануне голосования

Владимир Путин может обратиться к россиянам накануне основного дня голосования по поправкам в Конституцию. Ожидается, что президент лично разъяснит смысл изменений в Основном законе.

О планах президента сообщил "Интерфакс" со ссылкой на информированные источники. Обращение Путина может состояться в один из дней после Парада Победы. По словам собеседника агентства, рассматриваются две даты – 29 или 30 июня.

Не исключено, что тему поправок Владимир Путин затронет в интервью для документального фильма  к 30-летию новой России. Он будет показан 22 июня на одном из федеральных телеканалов.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Владимир Путин не планирует проводить аналог прямой линии с россиянами накануне голосования. При этом Кремль допускал, что глава государства обратится к россиянам уже после 1 июля. Отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли он лично разъяснять суть изменений, Песков отметил, что их активно разъясняют и объясняют те, кто был их инициаторами.

Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, оно будет проходить также в течение шести дней до этой даты. Первоначально голосование должно было пройти 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса перенесено на более позднее дату.

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