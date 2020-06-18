В Москве от коронавируса вылечились более 130 тысяч пациентов

Количество выздоровевших в столице продолжает увеличиваться

В Москве за сутки выздоровели 2046 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 130 тысяч 431" - сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова (цитата по АГН "Москва").

После лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Ранее стало известно, что в России проведено уже более 15,9 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в России остаются 309 тысяч человек.

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