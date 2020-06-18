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Джиган и Самойлова красиво отметили свое примирение

09:57
  • четверг
  • 18 июня 2020

Они точно были на грани развода?

Модель Оксана Самойлова и рэпер Джиган устроили романтический ужин в кафе на воде. Таким образом супруги, видимо, отметили свое примирение. 
Самойлова отозвала заявление о разводе с Джиганом

Звездная пара взяла с собой на отдых детей. Знаменитости насладились вином и вкусными блюдами, любуясь подмосковными пейзажами. На реке они провели несколько часов. 

Джиган и Самойлова опубликовали в Instagram много красивых фото и видео. "Romantic" - подписал рэпер снимок, на котором он обнимает улыбающуюся супругу.

Интересно, что модель по-прежнему старается не снимать мужа. Если посмотреть видео на ее странице, то может показаться, будто на романтическом ужине она была только с детьми. То ли Самойлова еще немного сердится на мужа, то ли хочет убедить своих подписчиков в том, что история с разводом не закончилась и шоу продолжается. 

Многие поклонники порадовались за воссоединившихся звезд, а многие почувствовали разочарование. 

- Так что с разводом? Или это вы нас разводили?

- Спектакль окончен, гаснет свет. 

- Расходимся, ребята. 

- Да вы признайтесь уже, что не разводитесь и не собирались. Что за детсад! 

- Хайп на семье - последнее дело. 

Напомним, Оксана Самойлова и Джиган поженились в 2012 году. Они воспитывают четырех детей. После рождения сына рэпер ушел в загул и попал в наркологическую клинику. Избавившись от зависимости, он записал несколько песен в честь жены и, судя по всему, вымолил у нее прощение. 15 июня стало известно, что Головинский районный суд Москвы прекратил дело о разводе в связи с примирением сторон. Супруги пока не комментировали эту новость.

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