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Десятки тысяч предпринимателей столицы смогут получить господдержку

09:55
  • четверг
  • 18 июня 2020

Это станет возможным благодаря изменению в законе

Предприниматели, которые в прошлом году потеряли статус субъектов малого и среднего предпринимательства, могут снова подать документы для включения в реестр и претендовать на государственную поддержку. Об этом сообщили в столичной мэрии.

"Сейчас в Москве зарегистрировано больше 773 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Причем около 150 тысяч предпринимателей в прошлом году потеряли этот статус. Распространенная причина - непредставление отчетности в налоговую службу. По новому закону они могут снова подать документы для включения в реестр и претендовать на все полагающиеся МСП федеральные и региональные меры поддержки", - рассказала заместителя мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, включение в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства позволит компаниям и индивидуальным предпринимателям получить доступ к широкому набору программ правительства Москвы. Среди них - 13 видов субсидий, льготное кредитование (под 3-7% годовых), рефинансирование ставок.

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