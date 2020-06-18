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"Парк ремесел" на ВДНХ приглашает отметить свой день рождения

09:57
  • четверг
  • 18 июня 2020

Мастер-классы пройдут в онлайн-формате

Мастер-классы в честь дня рождения "Парка ремесел" пройдут в онлайн-формате в социальной сети ВДНХ 18 июня.

"Парк ремесел" был открыт в рамках масштабной программы возрождения ВДНХ и стал одним из семи тематических кластеров на территории выставки. Он объединяет функции коворкинга и творческого пространства: здесь работают художественные и ремесленные мастерские, проводятся образовательные и тематические программы. За четыре года в парке прошли более 5 тыс. мастер-классов и десятки праздников", - напомнила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Участников мастер-классов научат выбирать, резать и подавать к столу разные сорта сыра. В 14:00 творческое занятие проведет мастерская фарфора. Пользователям покажут, как изготовить фарфоровую посуду. В 15:00 флористы цветочной мастерской расскажут, как правильно собирать полевые цветы и составлять из них букеты. А в 18:00 дизайнер продемонстрирует технику окрашивания тканей, с помощью которой можно обновить старую одежду.

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"Парк ремесел" на ВДНХ
"Парк ремесел" на ВДНХ
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