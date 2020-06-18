Видео из затопленных после удара стихии российских регионов

Погода испытывает россиян на прочность

Аномальная жара не покидает столицу. В Москве ожидается очередной температурный рекорд. Этот день может стать самым тёплым за всю историю метеонаблюдений. На другие же регионы обрушилась стихия. В Ярославле и Адыгее прошли ливни с градом. Затоплены улицы, повреждены автомобили.

Погода испытывает на прочность российские регионы. Когда накануне в Ярославле накрапывал дождь, местные жители и не представляли, во что он превратится. Небольшая морось переросла в ливень, затопивший городские улицы. Затем обрушился крупный град. Подтоплены дворы и подъезды домов. К машинам не подобраться. Они наполовину в воде.

Похожая картина и в Адыгее. Окрестности побелели от падающего с неба льда, словно населённые пункты занесло снегом – настолько продолжительным и крупным в регионе оказался град размером с перепелиное яйцо. Побиты стёкла машин, испорчен урожай, некоторые крыши домов придётся ремонтировать.

В столице республике – Майкопе – непогода привела к трагедии. Сильный порыв ветра опрокинул автобусную остановку прямо на людей. Погибли женщина. Ещё двое, среди которых ребёнок, пострадали. После на город обрушился проливной дождь.

Сильный дождь с градом сейчас надвигается и на Кемеровскую область. МЧС предупреждает жителей о сильных порывах ветра и призывает проявить осторожность. А в Коми и Архангельской области - резкое похолодание. Ночью столбик термометра опустилась до минус двух. В Москве, наоборот, снова 30-градусная жара. Сегодняшние показатели вот-вот снова обновят температурный рекорд. День может стать самым жарким за всю историю наблюдения.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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