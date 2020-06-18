ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Видео из затопленных после удара стихии российских регионов

11:41
  • четверг
  • 18 июня 2020

Погода испытывает россиян на прочность

Аномальная жара не покидает столицу. В Москве ожидается очередной температурный рекорд. Этот день может стать самым тёплым за всю историю метеонаблюдений. На другие же регионы обрушилась стихия. В Ярославле и Адыгее прошли ливни с градом. Затоплены улицы, повреждены автомобили.

Погода испытывает на прочность российские регионы. Когда накануне в Ярославле накрапывал дождь, местные жители и не представляли, во что он превратится. Небольшая морось переросла в ливень, затопивший городские улицы. Затем обрушился крупный град. Подтоплены дворы и подъезды домов. К машинам не подобраться. Они наполовину в воде.

Похожая картина и в Адыгее. Окрестности побелели от падающего с неба льда, словно населённые пункты занесло снегом – настолько продолжительным и крупным в регионе оказался град размером с перепелиное яйцо. Побиты стёкла машин, испорчен урожай, некоторые крыши домов придётся ремонтировать.

В столице республике – Майкопе – непогода привела к трагедии. Сильный порыв ветра опрокинул автобусную остановку прямо на людей. Погибли женщина. Ещё двое, среди которых ребёнок, пострадали. После на город обрушился проливной дождь.

Сильный дождь с градом сейчас надвигается и на Кемеровскую область. МЧС предупреждает жителей о сильных порывах ветра и призывает проявить осторожность. А в Коми и Архангельской области - резкое похолодание. Ночью столбик термометра опустилась до минус двух. В Москве, наоборот, снова 30-градусная жара. Сегодняшние показатели вот-вот снова обновят температурный рекорд. День может стать самым жарким за всю историю наблюдения.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Сильный дождь с градом
Сильный дождь с градом
Последствия урагана
Последствия урагана
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.