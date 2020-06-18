Новые подробности из книги о Трампе вызвали переполох в США

В прессу попали отрывки из мемуаров Джона Болтона

Просит у Китая помощи на выборах, задаёт нелепые вопросы и предполагает, что Финляндия входит в состав России. Массу неожиданных подробностей о Дональде Трампе рассказал бывший советник президента Джон Болтон. В прессу попали отрывки его книги, которая ещё не вышла в свет. Эти откровения возмутили республиканцев, демократов и нацразведку. А сам глава государства пригрозил Болтону проблемами.

Выход книги под названием "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" изначально был запланирован на март, потом его перенесли на май. Новая дата - 23 июня. Впрочем, американская пресса уже раздобыла сигнальный экземпляр. А что более вероятно - новый политический бестселлер намеренно кто-то передал журналистам. Еще раньше о планах Болтона раскрыть внутреннюю кухню администрации Трампа узнали в самом Белом доме и попытались сделать все, чтобы не допустить публикации. 23 января Совет национальной безопасности направил адвокату Болтона уведомление, что книга содержит сведения, составляющие гостайну, и не может быть напечатана в нынешнем виде. В 600-страничном труде экс-советника президента по нацбезопасности действительно есть многое, о чем в Белом доме предпочли бы умолчать. Например, одно из самых ярких мест - разговор Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином во время саммита G20 в прошлом году.

"Затем он потрясающе перевел разговор на предстоящие президентские выборы в США, намекая на экономическую способность Китая влиять на текущие кампании и умолял Си обеспечить ему победу. Он подчеркнул важность труда китайских фермеров и пообещал увеличить закупки сои и пшеницы после выборов", - пишет Болтон.

За этот факт противники Трампа точно ухватятся в предвыборный период. Тем более что торговая война с Китаем действительно имела место.

"Очевидно, что книга основана на подробных записях, которые вел Болтон. Впервые человек рассказал о внутренней кухне администрации Трампа через ряд известных и неизвестных скандалов, тогда как мы в последние два-три года наблюдали все это снаружи. С другой стороны, он выдвигает обвинения против президента, которые могут быть рассмотрены следователями Конгресса, а также, безусловно, могут стать серьезным фактором на президентских выборах в этом году", - прокомментировал корреспондент AP Зик Миллер.

На этом фоне откровения Болтона о том, что Трамп увязал оказание военной помощи Украине с передачей ему компромата на Джо Байдена, выглядят уже устаревшими, но автор тут же подливает масла в огонь, вспоминая как проходили переговоры президента США с лидером КНДР Ким Чен Ыном, во которых глава Белого дома попросту плавал, а "вероятность их успеха была 0%".

"Трамп говорил мне, что был готов подписать бессодержательное коммюнике и провести пресс-конференцию, чтобы объявить о победе, а затем уехать из города", - говорится в книге Болтона.

Есть в ней и факты, которые иначе как анекдотическими не назовешь. Так, автор вспоминает, что Трамп не знал, если ли у Великобритании ядерное оружие. А однажды спросил: является ли Финляндия частью России. Да и вообще, по словам Болтона, за спиной главы Белого дома не раз звучали насмешки.

Подробности смотрите в репортаже Алексея Платонова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"