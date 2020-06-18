Собянин рассказал о создании нового пульмонологического центра

Первых пациентов он примет в ближайшие месяцы

Мощности пульмонологической службы Москвы будут увеличены в полтора раза. Об этом заявил мэр Сергей Собянин во время осмотра нового профильного центра на западе столицы, передает "ТВ Центр".

Уже в ближайшие месяцы здесь примут первых пациентов. В клинике смогут проходить лечение более 200 человек. В центре оборудовано 30 реанимационных палат. Закуплено современное оборудование. Он станет самым оснащённым не только в Москве, но и среди крупнейших клиник мира. Одна из основных задач специалистов центра - реабилитация и лечение осложнений после коронавируса.

"Мы не останавливаем проекты по модернизации здравоохранения. Речь идет о строительстве новых корпусов, в том числе инфекционных больниц, онкологических клиник, новых современных приемных отделений. И вот один их таких проектов, я считаю - один из ключевых проектов московского здравоохранения, - создание мощного пульмонологического центра. Как показала практика борьбы с COVID, который в первую очередь наносит удар по легким, это, конечно, самая на сегодняшний день, пожалуй, востребованная технология и в момент борьбы с COVID, и в послековидный период, когда необходима будет реабилитация для тех, кто прошел тяжелые фазы заболевания", - сказал Собянин.

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