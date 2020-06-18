Безопасность голосования по поправкам обсудили в Москве

Система должна быть защищена от любого взлома

Безопасность цифровых данных, проведение общероссийского голосования, а также подготовку поправок в Конституцию сегодня в Москве обсуждают представители рабочей группы и члены Общественной палаты.

Центризбирком уже принял более миллиона заявок от граждан, желающих проголосовать по месту фактического пребывания, с помощью механизма "Мобильный избиратель". Приём заявлений продлится до воскресенья. Это относится и к электронному голосованию. Принять участие в дистанционной процедуре смогут жители столицы и Нижегородской области. На данный момент подано уже свыше 800 тысяч заявок от москвичей. Для обеспечения прозрачности и безопасного проведения электронного голосования в Общественной палате создали специальную группу по контролю.

"На первом плане сейчас здравоохранение, социальный блок, но мы должны признать, что сегодня цифровые технологии входят в нашу жизнь всё больше и больше, поэтому закладываем в Конституцию, что должна обеспечиваться безопасность личности, общества и государства при применении информационных технологий. Электронная форма предполагает голосование с использованием специального технического обеспечения, потребуется защитить систему от любого внешнего вмешательства, важно соблюсти тайну голосования и достоверность результатов голосования", - заявил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, председатель комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

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