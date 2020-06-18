Боевики взяли в заложники сирийских школьников

Они заблокировали автоколонну с детьми

На территории Идлибской зоны деэскалации боевики заблокировали 17 школьных автобусов с детьми. Они направлялись в Алеппо, чтобы сдать экзамены и поступить в вузы. “Зелёный коридор” был согласован властями Арабской республики. Однако радикалы нарушили договорённости. Правительство Сирии принимает все необходимые меры, чтобы помочь выпускникам школ.

Идлибская зона деэскалации - место сосредоточения трёх сил: правительственных, протурецких и тех группировок, которые не подчиняются никому. Пункт пропуска "Трумба" всего в 16 километрах от Идлиба. Но это расстояние три тысячи школьников не могут преодолеть уже несколько дней.

"Мы уже четвертый день подряд приезжаем сюда, чтобы встретить наших школьников, оставшихся в Идлибе. Мы готовы обеспечить их всем необходимым: едой, транспортом. Но боевики их не выпускают", - сказал и.о. губернатора провинции Идлиб Фади Cадун.

Пять автобусов для школьников готовы выехать в любую минуту. Рядом развернут временный лагерь, здесь детей накормят и окажут медицинскую помощь. Даже сделают экспресс-анализы на инфекционные заболевания. Но все оборудование пока простаивает. Переговоры о переходе ведут сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон. Более семисот школьников уже смогли покинуть зону деэскалации через другой пропускной пункт. Попасть в Алеппо или Хаму сегодня особенно важно выпускникам - аттестаты они смогут получить только в официальных учреждениях.

Переговоры о переходе ведут сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон. Более семисот школьников уже смогли покинуть зону деэскалации через другой пропускной пункт. Попасть в Алеппо или Хаму сегодня особенно важно выпускникам - аттестаты они смогут получить только в официальных учреждениях.

Но оставшихся детей не хотят выпускать. Фактически, они стали заложниками боевиков.

"Сейчас мы всё еще ждем, но, кажется, их снова не пропустили. Школьникам угрожают. Заставили идти пешком в нашу сторону, а потом развернули обратно. Они звонят нам и рассказывают все это", - заявила представитель Министерства образования Сирии Аби Абу Хажар.

Несколько часов ожидания проходят впустую. Боевики опять никого не выпустили. Временный лагерь сворачивают, чтобы вновь приехать сюда завтра. Взрослые готовы ждать. Это единственное, что они могут сделать для детей в этой не поддающейся здравому смыслу ситуации.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр". Сирия.

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