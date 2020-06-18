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"Парящий белый шар": в Японии выясняют происхождение НЛО

12:08
  • четверг
  • 18 июня 2020

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Неопознанный летающий объект замечен в небе над Японией. В полицию города Сендай на северо-востоке страны поступил целый шквал звонков от местных жителей.

Они сообщали о белом шаре, который парит в воздухе. Что это такое, стражи порядка попытались выяснить с помощью полицейского вертолёта. Но установить удалось лишь высоту, на которой летел объект - полтора километра.

Министерство транспорта и метеорологическая служба заявили, что похожие устройства не используют. Разрешений на запуск тоже никто не запрашивал. Через какое-то время таинственный шар улетел в сторону моря и исчез.

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