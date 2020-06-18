Путин поздравил Юрия Соломина с 85-летием

Знаменитый актер, режиссер, педагог всю жизнь посвятил Малому театру

Юрию Соломину сегодня исполняется 85 лет. Знаменитый актер, режиссер, педагог всю жизнь посвятил Малому театру, и более 30 лет является его художественным руководителем. Популярность пришла к нему после фильма "Адъютант его превосходительства", он снялся в десятках картин, среди них "Обыкновенное чудо", "ТАСС уполномочен заявить". Владимир Путин поздравил мастера и отметил, что "именно благодаря его подвижничеству в знаменитом театре воплощаются в жизнь интересные, неординарные замыслы".

Лучший подарок ко дню рождения. Юрий Соломин получает награду от президента. И после традиционных благодарностей Соломин, Герой Труда России, говорит не о себе, а о родном театре.

"Вы знаете, это старейший русский театр. Через год нам будет 200 лет. У нас работают люди, которым далеко-далеко за пятьдесят, за восемьдесят, это любимые артисты", - заявил народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин.

Ни о чем другом кроме сцены он и не мечтал. Еще ребенком в кинотеатре, в Чите, увидел фильм про Малый театр. И влюбился. В Щепкинское училище поступать поехал вместе с отцом. Когда прошел два тура, оказалось - у них украли деньги, документы, обратные билеты.

Подробности смотрите в репортаже Юлии Богоманшиной.

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