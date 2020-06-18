В Вологодской области смягчили ограничения по COVID-19

В регионе открылись непродовольственные магазины

Всё больше регионов России постепенно смягчают ограничения, введённые из-за коронавируса. В Вологодской области стартовал второй этап послаблений, передает "ТВ Центр". Открылись непродовольственные магазины. В школах возобновятся очные консультации для подготовки к ЕГЭ. Посетителей ждут музеи. Заработали библиотеки. Попасть туда можно по предварительной записи.

Принять туристов готовится Краснодарский край. Уже в воскресенье в регионе отменят двухнедельный карантин для всех приезжающих. На пляжах, набережных и в кафе проводят дезинфекцию.

С понедельника второй этап снятия ограничений начнётся и в Магаданской области. Разрешат работу фитнес-клубов, музеев, библиотек, кафе и ресторанов.

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