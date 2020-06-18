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ВОЗ назвала реальной статистику смертности от COVID-19 в России

11:47
  • четверг
  • 18 июня 2020

У организации нет сомнений на этот счет

О важности восстановления экономики и осторожной отмены ограничений напомнили в ВОЗ. Сотрудники европейского бюро организации провели брифинг для журналистов. 

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Треть всех выявленных случаев заболевания в мире приходится на страны Старого Света. Во многих пик уже пройден. Повсеместный режим самоизоляции, использование средств защиты, временное закрытие предприятий и мест массового скопления людей доказали свою эффективность.

Но важно не допустить новой масштабной вспышки коронавируса. Большое значение имеет правильный сбор данных о числе инфицированных и раннее выявление больных. Представители ВОЗ дали высокую оценку работе российской системы здравоохранения.

"Россия масштабно расширила базу тестирования. Так что действительно хорошее понимание количества инфицированных, и из-за этого, конечно, более реальная картина числа смертей и показателей смертности от COVID", - заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

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