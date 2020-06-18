Лихорадка и диарея: врачи назвали основные симптомы коронавируса у детей

Болезнь протекает не так, как у взрослых

Основные симптомы коронавируса у взрослых и детей отличаются. К такому выводу ученые пришли после исследования в четырех больницах Западного Китая.

По словам специалистов, у детей основными симптомами служат лихорадка, диарея и рвота. У взрослых высокая температура появлялась менее чем в половине случаев, тогда как у детей – в 76%. У 62% инфицированных детей также зафиксировали сильный кашель, у 12% — диарею и рвоту.

Кроме того, компьютерная томография показала, что у 82% обследованных детей были высокая плотность поражения легких. Но синдром "матового стекла" отмечался только у 3% пациентов, пишет издание издание PLoS Medicine.

В исследовании подчеркивается, что все обследованные несовершеннолетние болели коронавирусом в легкой или умеренной форме. Симптомы заболевания у них исчезали через несколько дней после госпитализации, лечение в среднем продолжалось 10 дней.

Ранее врачи заявляли, что дети заражаются COVID-19 реже взрослых и переносят болезнь легче. При этом они дольше остаются переносчиками инфекции.

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