ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лихорадка и диарея: врачи назвали основные симптомы коронавируса у детей

10:17
  • четверг
  • 18 июня 2020

Болезнь протекает не так, как у взрослых

Основные симптомы коронавируса у взрослых и детей отличаются. К такому выводу ученые пришли после исследования в четырех больницах Западного Китая.

По словам специалистов, у детей основными симптомами служат лихорадка, диарея и рвота. У взрослых высокая температура появлялась менее чем в половине случаев, тогда как у детей – в 76%. У 62% инфицированных детей также зафиксировали сильный кашель, у 12% — диарею и рвоту.

Кроме того, компьютерная томография показала, что у 82% обследованных детей были высокая плотность поражения легких. Но синдром "матового стекла" отмечался только у 3% пациентов, пишет издание издание PLoS Medicine.

В исследовании подчеркивается, что все обследованные несовершеннолетние болели коронавирусом в легкой или умеренной форме. Симптомы заболевания у них исчезали через несколько дней после госпитализации, лечение в среднем продолжалось 10 дней.

Ранее врачи заявляли, что дети заражаются COVID-19 реже взрослых и переносят болезнь легче. При этом они дольше остаются переносчиками инфекции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.