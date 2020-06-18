Он находится в изоляции

Первый президент Казахстана 79-летний Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом, он находится на изоляции.

"В настоящее время первый президент Казахстана находится на самоизоляции. К сожалению, последний тест елбасы (лидера нации) на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Повода для беспокойства нет. Нурсултан Назарбаев продолжает работать дистанционно", - говорится в сообщении, которое размещено на сайте первого президента Казахстана.

Ранее коронавирусом из лидеров стран переболел премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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