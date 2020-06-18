Затворник, тоскующий по любимой: как живет Леонид Куравлев

Он отгородился от всего мира после смерти жены

83-летний Леонид Куравлев выбрал место своего погребения. Один из самых скрытных актеров России хочет, чтобы его похоронили на Троекуровском кладбище рядом с женой Ниной. Народный артист даже распорядился выбить на ее памятнике собственное имя.

Как живет всенародно любимый актер? Ответ на этот вопрос хотели бы услышать многие россияне, которые регулярно пересматривают "Золотого теленка", "Афоню", "Иван Васильевич меняет профессию" и другие легендарные картины с участием Куравлева.

На счету Леонида Куравлева свыше 200 киноролей. В конце 90-х актер почувствовал разочарование в отечественном кинематографе. Ему казалось, что в стране не осталось талантливых режиссеров и сценаристов. То ли времена не те, то ли он сам уже не тот, что был раньше... Куравлев стал часто отклонять предложения о съемках, в том числе весьма выгодные. На закате первого десятилетия XXI века артист почти перестал появляться на экранах.

Уход из профессии совпал с самым тяжелым периодом в жизни Леонида Куравлева. В 2012 году он потерял жену - Нину Васильеву, которая преподавала английский язык и работала директором школы. Они познакомились, когда Куравлеву было 16 лет, а Васильевой и того меньше. Свадьба состоялась в 1960 году. Они прожили душа в душу 52 года.

С тех пор Леонид Куравлев окончательно превратился в затворника. Никаких съемок, никаких интервью, никаких светских мероприятий. Его постоянно видят на Троекуровском кладбище. Говорят, он нередко плачет у могилы жены. "Пусть мне не верят, крутят пальцем у виска, но так оно и было. Нина - единственная женщина в моей жизни", - признавался актер.

У Куравлева и Васильевой остались двое детей - дочь Екатерина и сын Василий. Наследник воспитывает троих детей, которые время от времени навещают своего знаменитого деда. Екатерина после смерти мамы переехала к Куравлеву и ухаживает за отцом.

Как пишет портал dni.ru, Куравлев не хотел обременять детей хлопотами о своих похоронах, поэтому сам позаботился о памятнике.

ТВЦ.RU желает знаменитому актеру долгих лет жизни.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"