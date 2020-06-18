В России выявили 7790 новых заболевших коронавирусом

Скончались 182 человека

За минувшие сутки в России выявили еще 7790 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 561091.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 1040. В Подмосковье заболели еще 667 человек.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, за последние сутки скончались 182 пациента с коронавирусом. Из них 49 — в Москве. С начала эпидемии в России умерло 7660 человек.

Выздоровел от коронавируса 9621 человек. Общее число переболевших достигло 313963.

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