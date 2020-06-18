Американские истребители приблизились к Ту-95 у Аляски. Видео

Полет российских ракетоносцев длился 11 часов

Стратегические ракетоносцы дальней авиации ВКС провели 11-часовое патрулирование. Самолёты Ту-95МС выполнили плановый полёт над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также северной части Тихого океана.

У границ США ракетоносцев взяли на сопровождение американские F-22. Для прикрытия самолётов дальней авиации в воздух поднялись российские истребители Су-35 и МиГ-31. Видео публикует ТВЦ.RU.

Как подчеркнули в нашем Минобороны, полёт проводился в строгом соответствии с международными правилами.

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