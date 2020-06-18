В Москве учеников медицинских классов стало вдвое больше с 2015 года

За пять лет число учеников медклассов увеличилось вдвое

Благодаря повышению престижа медицинских профессий московские школьники все чаще принимают решение стать врачами. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Она напомнила, что в столичных школах с 2015 года открыты медицинские классы. Сегодня партнерами школ являются Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова и городские учреждения здравоохранения. Сейчас количество обучающихся в медицинских классах более чем в два раза выше, чем в 2015 году, отметила вице-мэр.

"Число учащихся в медицинских классах ежегодно растет. Сегодня такие классы открыты в 71 московской школе, в них предпрофессиональную подготовку проходят более 4,2 тыс. старшеклассников. Это в два раза больше, чем в 2015 году. Школьники изучают микробиологию, биохимию, анатомию и нанотехнологии в медицине. Также ребята учатся оказывать первую помощь: накладывать перевязки и делать искусственное дыхание на электронных тренажерах-манекенах. В их распоряжении современное оборудование, позволяющее освоить технологии, которые применяются в столичных поликлиниках и медицинских центрах", - рассказала Анастасия Ракова.

За время учебы в школе у детей есть возможность пройти профессиональное обучение в колледжах, подведомственных столичному департаменту здравоохранения. Сейчас по профессиональным программам в медколледжах обучается почти 2,5 тыс. школьников.

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