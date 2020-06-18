Зрители ТВЦ помогли собрать деньги на лечение Вали Лазарь

На лечение девочки требовалось 3 миллиона рублей

Зрители телеканала "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita смогли собрать средства на лечение Вали Лазарь. Девочка родилась недоношенной с множественными патологиями: сложный комбинированный врожденный порок сердца, стеноз клапана аорты, наследственная тромбофилия.

Чтобы спасти малышке жизнь, нужна ещё одна операция – в итальянской клинике. Но лечение там стоит 3 миллиона рублей. Собрать нужную сумму помогли вы — зрители канала "ТВ Центр"! Мы благодарим всех, кто откликнулся, и подарил маленькой Вале шанс на жизнь. Слова благодарности от ее мамы:

"Уважаемые благотворители и зрители телеканала ТВЦ! Вы совершили для нашей семьи чудо: помогли собрать деньги на долгожданную операцию! Вы подарили нашей Вале возможность жить, развиваться и дарить нам, родителям, радость и любовь! Сложно подобрать слова, чтобы выразить всю палитру эмоций. Это и бескрайняя благодарность, и колоссальное облегчение, и счастье о того, что вскоре у Вали будет здоровое сердечко! Желаю Вам, наши волшебники, здоровья и счастья! Низкий Вам поклон за совершенное чудо!"

Напомним, "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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