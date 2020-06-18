ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Сын эрудиции и такта": Орбакайте оригинально поздравила Галкина с 44-летием

11:52
  • четверг
  • 18 июня 2020

Шоумен принимает поздравления

18 июня телеведущему и юмористу Максиму Галкину исполнилось 44 года. Коллеги и родные поздравили его с днем рождения. Больше всех отличилась Кристина Орбакайте, которая сочинила в честь шоумена забавное стихотворение.
"Мы немножко накопили": Галкин и Пугачева отказались от госпомощи

Дочь Аллы Пугачевой опубликовала в Instagram видео, на котором зачитала стих собственного сочинения. Она назвала Галкина "сыном эрудиции и такта", а также "знайкой во всех вопросах". "Я б тебе счастья пожелала и исполнения всех мечт, так у тебя уже есть Алла…" - пошутила Орбакайте, намекая на то, что имениннику с такой женой и детьми уже не о чем больше мечтать. 

"Спасибо, Кристиночка!" - ответил ей Галкин, добавив, что у него есть не только жена, дети, брат, друзья и подписчики, но и семья Орбакайте. "Мы всегда рядом", - написала певица. 

Музыкант Игорь Николаев, который тесно общается с семьей Пугачевой, поздравил шоумена на своей странице в соцсети. "Дорогой Макс, ты для нас близкий родной человек", - написал он. 

К поздравлениям присоединилась и Марина Юдашкина, которая дружит с Примадонной. "Наш дорогой друг! Максим, живи ярко и улыбайся каждый день!" - пожелала она имениннику.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.