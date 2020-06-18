"Сын эрудиции и такта": Орбакайте оригинально поздравила Галкина с 44-летием

Шоумен принимает поздравления

18 июня телеведущему и юмористу Максиму Галкину исполнилось 44 года. Коллеги и родные поздравили его с днем рождения. Больше всех отличилась Кристина Орбакайте, которая сочинила в честь шоумена забавное стихотворение.

Дочь Аллы Пугачевой опубликовала в Instagram видео, на котором зачитала стих собственного сочинения. Она назвала Галкина "сыном эрудиции и такта", а также "знайкой во всех вопросах". "Я б тебе счастья пожелала и исполнения всех мечт, так у тебя уже есть Алла…" - пошутила Орбакайте, намекая на то, что имениннику с такой женой и детьми уже не о чем больше мечтать.

"Спасибо, Кристиночка!" - ответил ей Галкин, добавив, что у него есть не только жена, дети, брат, друзья и подписчики, но и семья Орбакайте. "Мы всегда рядом", - написала певица.

Музыкант Игорь Николаев, который тесно общается с семьей Пугачевой, поздравил шоумена на своей странице в соцсети. "Дорогой Макс, ты для нас близкий родной человек", - написал он.

К поздравлениям присоединилась и Марина Юдашкина, которая дружит с Примадонной. "Наш дорогой друг! Максим, живи ярко и улыбайся каждый день!" - пожелала она имениннику.

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