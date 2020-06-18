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489 медиков умерли из-за коронавируса в России

12:05
  • четверг
  • 18 июня 2020

В стране более полумиллиона пациентов с COVID-19

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила, что за время пандемии в России умерли 489 медицинских сотрудников. 
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"То есть почти 500 человек наших с вами коллег мы, к сожалению, потеряли", - сказала Самойлова на онлайн-конференции "Безопасность медицинских работников. Проблемы, анализ и решения". 

По ее словам, в стране насчитывается более полумиллиона пациентов с коронавирусной инфекцией. Свыше 7,5 тысячи граждан погибли. При этом глава Росздравнадзора подчеркнула, что борьба с COVID-19 еще не закончилась. 

Сегодня российские медработники обеспечены всеми средствами индивидуальной зашиты и полностью готовы к тому, чтобы противостоять вирусу. Однако так было не всегда, признала Алла Самойлова. 

"Мобилизация была серьезной. <...> Если говорить честно, то на старте были замечания, были какие-то недочеты, но на сегодняшний день выстроено все более-менее планомерно", - цитирует Самойлову ТАСС

По последним данным, свыше 8,4 миллиона человек по всему миру заразились коронавирусом, свыше 451 тысячи скончались.

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