Пугачева с детьми устроила Галкину сюрприз на день рождения

Артисту исполнилось 44 года

18 июня телеведущий и юморист Максим Галкин принимает поздравления с днем рождения. У себя в Instagram именинник опубликовал видео, на котором дети и супруга дарят ему подарки и угощают праздничным тортом.

Шестилетние Лиза и Гарри прочитали папе стихотворение, которое заканчивается такими строками: "Поздравляя в день рожденья, одно сказать тебе хотим - что ты достоин восхищенья!"

Дети вручили Галкину цветы, рисунок и фоторамку со снимком, на котором артист поднес руку ко рту. "Папа, не бери пальцы в рот!" - хором сказали Лиза и Гарри, после чего засмеялись. Дело в том, что Галкин пытается отучить наследников от этой негигиеничной привычки, но, как оказалось, сам не без греха.

Шоумен расцеловал малышей и Аллу Пугачеву, после чего задул свечи на торте - да так, что сдул с него все ягоды, чем развеселил Лизу и Гарри. Одним словом, деньрожденный сюрприз удался!

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