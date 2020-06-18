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Пугачева с детьми устроила Галкину сюрприз на день рождения

12:53
  • четверг
  • 18 июня 2020

Артисту исполнилось 44 года

18 июня телеведущий и юморист Максим Галкин принимает поздравления с днем рождения. У себя в Instagram именинник опубликовал видео, на котором дети и супруга дарят ему подарки и угощают праздничным тортом. 
"Сын эрудиции и такта": Орбакайте оригинально поздравила Галкина с 44-летием

Шестилетние Лиза и Гарри прочитали папе стихотворение, которое заканчивается такими строками: "Поздравляя в день рожденья, одно сказать тебе хотим - что ты достоин восхищенья!"

Дети вручили Галкину цветы, рисунок и фоторамку со снимком, на котором артист поднес руку ко рту. "Папа, не бери пальцы в рот!" - хором сказали Лиза и Гарри, после чего засмеялись. Дело в том, что Галкин пытается отучить наследников от этой негигиеничной привычки, но, как оказалось, сам не без греха. 

Шоумен расцеловал малышей и Аллу Пугачеву, после чего задул свечи на торте - да так, что сдул с него все ягоды, чем развеселил Лизу и Гарри. Одним словом, деньрожденный сюрприз удался!

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