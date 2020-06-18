Попова назвала условие возобновления полетов за границу

Когда не будет рисков

Международное авиасообщение возобновится тогда, когда не будет рисков "реэкспорта" вируса в Россию приезжающими. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, происходить это будет очень аккуратно, постепенно и неспешно.

"Когда [было] небольшое количество больных, как это было у нас в феврале или в начале марта, приезжавших в Россию, которые везли с собой вирус, мы могли с этим справиться. Но, когда их становится много, тогда риски распространения возрастают", - сказала она в интервью на канале "Россия-24". Цитату приводит агентство ТАСС.

Говоря о ситуации с коронавирусом, Попова заметила, что заболеваемость на пике в России была вдвое ниже, чем во многих странах Европы. Властям удалось не допустить перегрузки системы здравоохранения и спасти многих пациентов.

Сейчас происходит постепенное снижение заболеваемости. В частности, в Москве новых случаев заражения коронавирусом регистрируется в 4-5 раз меньше, чем две недели назад. Большая часть заболевших выявляется в регионах.

По данным на 18 июня, в России с начала пандемии подтвержден 561091 случай заражения коронавирусом. Выздоровели почти 314 тысяч человек. 7660 зараженных скончались.

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