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"Рисков достаточно": Роспотребнадзор предупредил о второй волне COVID-19

13:07
  • четверг
  • 18 июня 2020

Специалисты ждут ее прихода осенью

Вторая волна коронавирусной инфекции может прийти в Россию осенью. По оценке Роспотребнадзора, рисков для этого "достаточно".

"В летнее время мы надеемся, что всеми мерами <...> мы сократим интенсивность эпидпроцесса. Но пока рисков, что он, этот эпидпроцесс, вернется в фазе своего подъема и развития в осеннюю пору, пока достаточно. Пока мы к этому готовимся. Я не хочу сказать "опасаемся" или "боимся", но мы должны быть готовы, что мы сейчас и делаем", - сказала глава ведомства Анна Попова в интервью на "России-24".

Глава Роспотребнадзора отметила, что заболеваемость COVID-19 в России с расчетом на 100 тысяч населения на этапе максимального подъема была в два раза ниже, чем во многих странах Европы. "Это важно отметить, то есть, мы не допустили перегрузки системы здравоохранения и спасли людей", - заявила Попова.

Международное авиасообщение для туристов возобновится тогда, когда не будет рисков "реэкспорта" вируса в Россию приезжающими, сообщила глава Роспотребнадзора. Она добавила, что возвращаться к туристическим международным авиаперелетам следует очень аккуратно и неспешно, взвешивая все риски "за" и "против".

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