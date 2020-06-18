На выплаты медикам выделят еще миллиард

Общая сумма субсидий превысит 5,2 миллиарда рублей

Правительство России выделит на выплаты работающим с ковид-пациентами медикам еще один миллиард рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он напомнил, что на эти цели уже выделено 3,9 миллиарда рублей. Таким образом, общая сумма субсидий превысит 5,2 миллиарда.

По словам Мишустина, снижение заболеваемости коронавирусом сейчас наблюдается по всей стране. Это дает основания для ослабления ограничений в регионах. Он напомнил .что за последние два дня число новых случаев не превышает 8 тысяч человек.

По данным на 18 июня, в России с начала пандемии подтвержден 561091 случай заражения коронавирусом. Выздоровели почти 314 тысяч человек. 7660 зараженных скончались

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