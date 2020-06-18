Умер актер и режиссер Олег Борецкий

Он работал в столичном театре

Актер и режиссер Олег Борецкий, который работал в московском театре "Малая драматическая труппа" (МДТ), скончался в возрасте 56 лет.

Кинокритик и продюсер Вячеслав Шмыров сообщил, что Борецкий умер 13 июня. Причину смерти он не назвал.

Олег Борецкий сыграл в таких фильмах и сериалах, как "Внимание! Всем постам...", "Судебная колонка", "Из жизни капитана Черняева". По словам Шмырова, больше всего Борецкий запомнился ролью в картине "За день до...", которая "дала хороший старт целому поколению молодых актеров".

"Другое дело, что из-за обстоятельств последующего времени этому поколению не суждено было прожить полнокровную жизнь в кинематографе, - добавил кинокритик. - Актеру и кинорежиссеру Олегу Борецкому, к сожалению, тоже".

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