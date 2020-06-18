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Иосиф Пригожин: электронное голосование – самая удобная форма волеизъявления

13:25
  • четверг
  • 18 июня 2020

Сам он намерен голосовать онлайн

Иосиф Пригожин считает, что дистанционный формат голосования по поправкам в Конституцию – самый удобный. Голосовать так гораздо проще, чем куда-то ехать.

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"Это стадное ощущение, когда тебе надо куда-то пойти и опустить бюллетень, уже давно перестало быть чем-то праздничным, особенно для молодежи. Мы живем в XXI веке, и большинство неудобных инструментов уже заменены современными технологиями. Даже у бабушек и дедушек сегодня есть интернет, смартфоны, компьютеры. Они прекрасно умеют ими пользоваться", - сказал Пригожин в интервью "Вечерней Москве".

Продюсер предположил, что уже через десять лет электронное голосование станет не просто самой распространенной, а вообще единственной формой волеизъявления. Сам он 1 июля, скорее всего, проголосует онлайн. По словам Пригожина, пока коронавирус не уйдет окончательно, "оказываться в толпе" он не готов.

Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, оно будет проходить также в течение шести дней до этой даты. Первоначально голосование должно было пройти 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса перенесено на более позднее дату.

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