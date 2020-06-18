В Петербурге иномарка сбила шестерых пешеходов

Трагедия произошла, когда две женщины с детьми переходили дорогу по зебре

В Колпинском районе Санкт-Петербурга внедорожник сбил четырёх детей и двоих взрослых. Трагедия произошла, когда женщины с девочками переходили дорогу по зебре, передает "ТВ Центр".

Трагедия произошла, когда женщины с девочками переходили дорогу по зебре. Все они госпитализированы. Состояние взрослых оценивается как удовлетворительное, дети получили травмы средней степени тяжести. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

"В районе дома 51 по улице Октябрьская Колпинского района Петербурга при проезде нерегулируемого пешеходного перехода водитель автомобиля Volkswagen Touareg совершил наезд на шестерых человек. На данный момент все помещенные в медицинские учреждения Петербурга пока, говорят, квалифицируются как средние", - заявила старший инспектор по пропаганде и безопасности дорожного движения Колпинского отдела ГИБДД по Санкт-Петербургу Мария Леонтьева.

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