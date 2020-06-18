Мясников назвал главные признаки плохого врача

Его можно вычислить по неправильным советам

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал несколько признаков, по которым можно судить о некомпетентности врача.

По словам Мясникова, бывалый моряк никогда не скажет, что он "плавал". Он обязательно использует слово "ходил". "Поэтому услышите "плавал", значит с этим "моряком" что-то не то!" - написал телеведущий, отметив, что примерно таким же образом можно вычислить плохого врача.

Александр Мясников заявил, что грамотный специалист никогда не спишет все проблемы со здоровьем на паразитов, не назначит антибиотики при температуре менее 38 градусов, не посоветует "очистить" печень и не порекомендует беременной пациентке поливитамины, умолчав о том, что витамин А в больших дозах опасен для плода.

"Я мог бы продолжать этот список очень долго, как вы, наверное, понимаете. Но получится совсем уж мрачно. Тут можно перечислять и про БАДы, и про гомеопатию, и про диагностику по капле крови, и про биорезонанс…" - написал врач.

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