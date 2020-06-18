Мощности пульмонологической службы столицы будут увеличены в 1,5 раза

В Москве открывается новый центр пульмонологии

Столичные власти приняли решение вывести ещё 3 тысячи коек, которые ранее были задействованы под лечение больных с коронавирусом. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, посещая новый центр пульмонологии при клинической больнице №67 имени Ворохобова, который откроется уже в ближайшее время. Это еще 222 койки общего профиля и 30 коек реанимации. Тем самым, мощности городской пульмонологической службы будут увеличены более чем в полтора раза.

В зеленой зоне на западе Москвы к открытию готовится новый медицинский комплекс, который очень ждали, и аналогов ему в стране еще не было - это Московский городской центр пульмонологии.

Здесь помогать дышать будет сама природа и высококлассные специалисты. Открытие такого центра по лечению легочных болезней - событие в российской медицине. Модель его работы будут перенимать в регионах.

Центр пульмонологии задумывался еще задолго до пандемии - в 2017 году. Разместить его решили в десятиэтажном медицинском корпусе. Раньше здесь была клиника неврозов имени Соловьева, которая переехала в свое основное здание. Все работы были закончены в конце прошлого года, но после начала пандемии было решено на базе центра подготовить резервный стационар для больных коронавирусом. Но в этом качестве он не потребовался, ведь, как отмечает мэр Москвы Сергей Собянин, в связи со спадом заболеваемости, в столице идет обратный процесс.

"Буквально сегодня приняли решение о выводе 3000 коечного фонда для того, чтобы они занимались плановой помощью. Параллельно мы не останавливаем проекты по модернизации здравоохранения. Речь идет о строительстве новых корпусов. В том числе инфекционных больниц, онкологических клиник, новых современных приёмных отделений. И вот один из таких проектов, я считаю, один из ключевых проектов московского здравоохранения - это создание мощного пульмонологического центра. Как показала практика борьбы с ковидом, который, в первую очередь, наносит удар по легким, - это, конечно, на сегодняшний день самая, пожалуй, востребованная технология", - сказал Сергей Собянин.

Все оборудование, поставленное для коронавирусного стационара, останется в распоряжении врачей. А это значит, что центр станет одним из самых оснащенных профильных учреждений не только в Москве, но и среди мировых клиник.

"Вы участвуете в историческом событии. Об этом мечтал великий Боткин 150 лет назад. Эта проблема, которая возникла глобального масштаба - пандемия, она заставила принять новое решение. Это не вытянутое, не натянутое решение. И Москва сегодня всему миру демонстрирует, как надо принять организационные меры, чтобы оказывать помощь эти больным", - заявил академик РАМН, врач-пульмонолог Александр Чучалин.

После открытия центр пульмонологии станет структурным подразделением городской больницы № 67 им. Ворохобова. Для сложных пациентов готовы шоковые палаты, в которых окажут интенсивную помощь в первый час с момента поступления, а в приемном отделении смогут провести полное обследование.

"При необходимости здесь вакуум, здесь кислород, здесь компьютерный томограф, здесь можно сделать бронхоскопию, гастроскопию. По сути, полное обследование в условиях приемного отделения за очень короткий период времени можно сделать", - рассказал главврач больницы имени Ворохобова Андрей Шкода.

В новом центре будут вести прием 25 врачей-пульмонологов. Всего здесь будут трудиться 260 специалистов, коллектив еще формируется.

Профильными пациентами центра станут москвичи с пневмонией, бронхиальной астмой и другими заболеваниями дыхательной системы. И люди с долгосрочными последствиями коронавирусной инфекции.

"Я думаю, что это отделение может пригодиться и для реанимации ковидных больных, которые вышли из этой болезни с фиброзами, осложнениями", - заявил Собянин.

Первых пациентов Центр примет в ближайшие месяцы. Ожидается, что с его открытием мощность городской пульмонологической службы вырастет в полтора раза.

Наталья Тарасова, Анна Пешехонова, Андрей Булычев, Дмитрий Панов, Дмитрий Шаракин, "ТВ Центр".

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