Северо-восточный участок БКЛ метро откроется в 2022 году

К осени этого года завершится проходка всей тоннелей

В Москве уже в сентябре будет полностью завершена проходка всех тоннелей северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро, а сегодня до цели добрался щит между станциями "Сокольники" и "Рижская". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Общая длина правого перегонного тоннеля более двух километров. Его прокладывал шестиметровый тоннелепроходческий комплекс "София" на глубине до 45 метров. Финиш щита состоялся в уникальной круглой монтажно-щитовой камере, расположенной вблизи Рижской эстакады Третьего транспортного кольца. На заключительном участке тоннель прокладывали под многочисленными железнодорожными путями Ярославского направления. Но впереди ещё строительство самих станций БКЛ. А их на северо-восточном участке семь. Полностью он должен заработать уже в 2022 году.

"Большая часть усилий требуется на возведении самих станций, потому что проходка тоннелей - это только часть усилий, часть работ по строительству метро. Поэтому сейчас мы думаем, принимаем меры, особенно в условиях вируса, как наши графики переработать с тем, чтобы обеспечить необходимый режим соблюдения санитарных норм и при этом ускорить строительство БКЛ", - сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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