Дом по программе реновации в Черемушках почти готов

Жильцы начнут получать квартиры уже осенью

Многоэтажку в Черёмушках по программе реновации сдадут в этом месяце. И уже осенью новые квартиры начнут получать жильцы сразу двух домов на улице Гарибальди, передает "ТВ Центр".

Все строительно-монтажные работы и отделка квартир завершены. Сейчас благоустраивают территорию. В доме - один подъезд, 22 этажа и 105 квартир. Проект -индивидуальный. Фасады - очень эффектны: отделаны панелями, облицованными кирпичом. В квартирах - улучшенная отделка, материалы - современные и качественные. Предусмотрены технические помещения, а также комната дежурного. Установлено охранное оборудование, а также "умная" система учёта тепла.

"Здесь у нас в основном объем жилья идет под переселение. Если будет во время переселения невостребованное жилье, это может быть использовано для дозакупки, либо для дальнейшей реализации", - рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

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