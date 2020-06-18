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Дом по программе реновации в Черемушках почти готов

15:05
  • четверг
  • 18 июня 2020

Жильцы начнут получать квартиры уже осенью

Многоэтажку в Черёмушках по программе реновации сдадут в этом месяце. И уже осенью новые квартиры начнут получать жильцы сразу двух домов на улице Гарибальди, передает "ТВ Центр".

Все строительно-монтажные работы и отделка квартир завершены. Сейчас благоустраивают территорию. В доме - один подъезд, 22 этажа и 105 квартир. Проект -индивидуальный. Фасады - очень эффектны: отделаны панелями, облицованными кирпичом. В квартирах - улучшенная отделка, материалы -  современные и качественные. Предусмотрены технические помещения, а также комната дежурного. Установлено охранное оборудование, а также "умная" система учёта тепла.

"Здесь у нас в основном объем жилья идет под переселение. Если будет во время переселения невостребованное жилье, это может быть использовано для дозакупки, либо для дальнейшей реализации", - рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

 

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Показ жилого дома для переселения по программе реновации на Профсоюзной улице
Показ жилого дома для переселения по программе реновации на Профсоюзной улице
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