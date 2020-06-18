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В Москве снизили цену на велопрокат

15:09
  • четверг
  • 18 июня 2020

На 30%

В Москве на 30% снижены цены на велопрокат, передает "ТВ Центр". Новые тарифы начали действовать с 18 июня и сохранятся до конца сезона. Как отметили в мэрии, это позволит стимулировать тех, кто выбирает велосипед,чтобы добраться до работы.

Велопрокат в этом году в Москве заработал раньше обычного - 10 апреля. Правда, сначала  им могли пользоваться только волонтеры и курьеры. Услуга предоставлялась бесплатно.

С 1 июня сервис заработал для всех. Сейчас в городе более 500 станций велопроката, доступно около шести тысяч велосипедов. Большинство точек у метро, МЦК и МЦД.

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