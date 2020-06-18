Попытка взломать банкомат топором в Подмосковье попала на видео

Грабителей спугнула сигнализация

Хотели взломать банкомат, а испугались простой сигнализации: в Подмосковье задержаны двое мужчин, которые планировали похитить 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Всё произошло в Апрелевке. Двое мужчин ночью зашли в помещение, где установлены банкоматы. Камеры зафиксировали, как один из них сначала начал топором крушить аппарат, потом попытался взорвать его, но тут сработала сигнализация и горе-грабители убежали.

Полицейские быстро установили личности подозреваемых и место их проживания. Возбуждено уголовное дело. Один из злоумышленников взят под стражу, второй отправился под домашний арест.



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