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Попытка взломать банкомат топором в Подмосковье попала на видео

15:11
  • четверг
  • 18 июня 2020

Грабителей спугнула сигнализация

Хотели взломать банкомат, а испугались простой сигнализации: в Подмосковье задержаны двое мужчин, которые планировали похитить 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Всё произошло в Апрелевке. Двое мужчин ночью зашли в помещение, где установлены банкоматы. Камеры  зафиксировали, как один из них сначала начал топором крушить аппарат, потом попытался  взорвать его, но тут сработала сигнализация и горе-грабители убежали.

Полицейские быстро установили личности подозреваемых и  место их проживания. Возбуждено уголовное дело. Один из злоумышленников взят под стражу, второй отправился под домашний арест.
 

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